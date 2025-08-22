Тайное стало явным: Воробьёв и Гарифуллина показались на публике после секретной свадьбы

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина впервые вышли в свет как супруги

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Алексей Воробьёв и оперная певица Аида Гарифуллина впервые появились на публике в качестве супружеской пары.

Церемония открытия международного конкурса "Новая волна" в Казани стала их первым совместным официальным выходом.

Пара выбрала для мероприятия гармоничные образы в едином стиле. Оба были одеты в джинсы, белые футболки и чёрные кожаные куртки, демонстрируя полное единодушие.

Напомним, что свои отношения артисты тщательно скрывали. Ещё в марте 2025 года Воробёев заявлял о поиске невесты, которая смогла бы принять его профессию.

Тайная церемония бракосочетания состоялась в апреле в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Официально информацию о браке подтвердили только в июле, когда певец опубликовал фото с обручальными кольцами. Теперь пара публично демонстрирует свои отношения, завершив период слухов и предположений.