Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тайное стало явным: Воробьёв и Гарифуллина показались на публике после секретной свадьбы

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина впервые вышли в свет как супруги
1:02
Правда ТВ

Певец Алексей Воробьёв и оперная певица Аида Гарифуллина впервые появились на публике в качестве супружеской пары.

Церемония открытия международного конкурса "Новая волна" в Казани стала их первым совместным официальным выходом.

Пара выбрала для мероприятия гармоничные образы в едином стиле. Оба были одеты в джинсы, белые футболки и чёрные кожаные куртки, демонстрируя полное единодушие.

Напомним, что свои отношения артисты тщательно скрывали. Ещё в марте 2025 года Воробёев заявлял о поиске невесты, которая смогла бы принять его профессию.

Тайная церемония бракосочетания состоялась в апреле в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Официально информацию о браке подтвердили только в июле, когда певец опубликовал фото с обручальными кольцами. Теперь пара публично демонстрирует свои отношения, завершив период слухов и предположений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.