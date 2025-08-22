Семейное гнёздышко Дибровых: кому достанется особняк на Рублёвке?

Полина Диброва ушла из дома: подробности развода с телеведущим

Дмитрий и Полина Дибровы приняли решение о расторжении брака в исключительно цивилизованном порядке.

Как сообщил представитель сторон адвокат Александр Добровинский, все имущественные вопросы были урегулированы до подачи заявления о разводе.

Ключевым моментом соглашения стало решение по знаменитому особняку на Рублёвке. По словам Добровинского, Полина Диброва добровольно покинула семейное гнездо, не выдвигая претензий на эту недвижимость.

"Полина, очевидно, ушла из дома. Они договорились до определённых вещей", — пояснил адвокат для Woman.ru.

Вопросы воспитания общих детей также решены по взаимному согласию. Стороны не будут устанавливать официальный порядок общения, поскольку сохраняют нормальные человеческие отношения.

Добровинский особо подчеркнул, что никаких судебных споров по детям или имуществу не предвидится.

В настоящее время Полина Диброва уже проживает отдельно от бывшего супруга. По данным источников, она вместе с Романом Товстиком арендует жильё в непосредственной близости от прежнего места жительства.