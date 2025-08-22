Дети в истерике умоляют отца: Товстик обнародовал шокирующее видео на фоне войны с бывшей женой

Бизнесмен Роман Товстик опубликовал эмоциональное видео разговора со своими несовершеннолетними дочерьми.

На кадрах младшая дочь Алиса бьётся в истерике, умоляя мать отпустить её к отцу. По словам Товстика, этот звонок наглядно демонстрирует напряжённость конфликта внутри семьи.

Представители бизнесмена заявили, что поводом для публикации послужил вызов полиции его бывшей супругой Еленой к старшей дочери. Причиной стало лишь желание девушки взять младшую сестру в гости к отцу.

Товстик настаивает, что его бывшая жена сознательно настраивает детей против него и создает невыносимые условия для их общения.

Ситуация обострилась до такой степени, что Роман Товстик был вынужден подать в суд иск об определении места жительства всех несовершеннолетних детей с ним.

Это решение, как подчёркивает его пресс-служба, продиктовано исключительно заботой об их безопасности. Поводом для беспокойства стали публичные заявления Елены о своём сложном психологическом состоянии.

В настоящее время дети разделены: старшие проживают с отцом, а младшие остаются с матерью. Представители Товстика утверждают, что все попытки отца увидеться с младшими детьми блокируются, несмотря на их явное желание быть с ним.