Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дети в истерике умоляют отца: Товстик обнародовал шокирующее видео на фоне войны с бывшей женой

Семейный скандал: бизнесмен Роман Товстик опубликовал видео с дочерью в истерике
1:25
Правда ТВ

Бизнесмен Роман Товстик опубликовал эмоциональное видео разговора со своими несовершеннолетними дочерьми.

На кадрах младшая дочь Алиса бьётся в истерике, умоляя мать отпустить её к отцу. По словам Товстика, этот звонок наглядно демонстрирует напряжённость конфликта внутри семьи.

Представители бизнесмена заявили, что поводом для публикации послужил вызов полиции его бывшей супругой Еленой к старшей дочери. Причиной стало лишь желание девушки взять младшую сестру в гости к отцу.

Товстик настаивает, что его бывшая жена сознательно настраивает детей против него и создает невыносимые условия для их общения.

Ситуация обострилась до такой степени, что Роман Товстик был вынужден подать в суд иск об определении места жительства всех несовершеннолетних детей с ним.

Это решение, как подчёркивает его пресс-служба, продиктовано исключительно заботой об их безопасности. Поводом для беспокойства стали публичные заявления Елены о своём сложном психологическом состоянии.

В настоящее время дети разделены: старшие проживают с отцом, а младшие остаются с матерью. Представители Товстика утверждают, что все попытки отца увидеться с младшими детьми блокируются, несмотря на их явное желание быть с ним. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.