Учителей больше не оставят одних: как комиссии будут защищать честь педагога

Волынец поддержала инициативу о создании комиссий по защите прав педагогов

В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей. О создании такого механизма поддержки сообщили в Минпросвещения и Госдуме. Министр Андрей Кравцов подчеркнул, что комиссии будут помогать педагогам в сложных конфликтах и защищать их права на местах.

Идею поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она заявила, что авторитет учителя — основа процесса обучения, и родители, которые это понимают, никогда не станут унижать педагога в присутствии детей.

По словам Волынец, сегодня часто бывает так, что после жалобы родителей учителя стараются убрать без тщательного разбора ситуации. Она считает это недопустимым. Педагоги должны быть уверены, что любой конфликт рассмотрят справедливо и с учетом аргументов обеих сторон.

Эксперт добавила: защита учителей должна подкрепляться и достойной оплатой труда, иначе многие продолжают уходить из профессии, не имея возможности противостоять несправедливым обвинениям.