Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Машина умирает быстрее, чем кажется: 5 привычек, которые убивают авто

Автоэксперт Славнов назвал пять привычек водителей, ускоряющих износ машины
Правда ТВ

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов назвал пять привычек, которые способны быстро превратить машину в груду металла. Об этом он рассказал в беседе с Pravda. Ru.

Главная ошибка водителей — экономия на обслуживании. По словам эксперта, установка дешёвых аналогов вместо оригинальных деталей, заливка некачественного масла и несвоевременный ремонт серьёзно сокращают срок службы авто.

Славнов отметил и вред езды по обочинам. Такая привычка сильно изнашивает подвеску. Вместо того чтобы стоять в пробке, водитель рискует получить дорогостоящий ремонт.

Большое значение имеет и качество топлива. Экономия на бензине и технических жидкостях напрямую бьёт по двигателю — самому дорогому узлу машины.

Эксперт подчеркнул: желание сэкономить сегодня обернётся куда большими тратами завтра.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.