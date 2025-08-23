Машина умирает быстрее, чем кажется: 5 привычек, которые убивают авто

Автоэксперт Славнов назвал пять привычек водителей, ускоряющих износ машины

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов назвал пять привычек, которые способны быстро превратить машину в груду металла. Об этом он рассказал в беседе с Pravda. Ru.

Главная ошибка водителей — экономия на обслуживании. По словам эксперта, установка дешёвых аналогов вместо оригинальных деталей, заливка некачественного масла и несвоевременный ремонт серьёзно сокращают срок службы авто.

Славнов отметил и вред езды по обочинам. Такая привычка сильно изнашивает подвеску. Вместо того чтобы стоять в пробке, водитель рискует получить дорогостоящий ремонт.

Большое значение имеет и качество топлива. Экономия на бензине и технических жидкостях напрямую бьёт по двигателю — самому дорогому узлу машины.

Эксперт подчеркнул: желание сэкономить сегодня обернётся куда большими тратами завтра.