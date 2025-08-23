Ждать послаблений рано: экономике не дадут вдохнуть до конца года

Экономист Богданов: ключевая ставка в 2025 году снизится не ниже 12%

Резкого снижения ключевой ставки в России в ближайшие месяцы ждать не стоит. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал доктор экономических наук Игорь Богданов.

По его словам, максимум, на что можно рассчитывать к концу 2025 года, — это снижение до 12%. Экономист подчеркнул, что решения ЦБ во многом зависят не только от экономики, но и от политической ситуации. А она пока не дает поводов для оптимизма.

Ранее в Банке России заявили, что теоретически готовы к дальнейшему снижению ставки, но делать это будут очень осторожно и только при благоприятных условиях.

Богданов уверен: ожидать быстрого облегчения для бизнеса и заемщиков сейчас не приходится, так как пространство для маневра у регулятора ограничено.