Превысил на 60 — остался без прав: за что теперь лишают даже с первого раза

Юрист Кристина Каганюк рассказала РИА Новости, что серьёзное превышение скорости может обернуться для водителя не только штрафом, но и лишением прав.
По её словам, если автомобилист превысил скорость на 60 километров в час и более, его могут лишить удостоверения даже при первом нарушении.
Каганюк также напомнила, что аналогичное наказание предусмотрено за выезд на встречную полосу, пересечение железнодорожных путей в неположенном месте или за оставление места ДТП. В последнем случае речь может идти о лишении прав сроком до полутора лет.
Эксперт подчеркнула: такие меры направлены на то, чтобы снизить аварийность и заставить водителей внимательнее соблюдать правила.