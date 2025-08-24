Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Превысил на 60 — остался без прав: за что теперь лишают даже с первого раза

Юрист Каганюк: превышение скорости на 60 км/ч и более грозит лишением водительских прав
Юрист Кристина Каганюк рассказала РИА Новости, что серьёзное превышение скорости может обернуться для водителя не только штрафом, но и лишением прав.

По её словам, если автомобилист превысил скорость на 60 километров в час и более, его могут лишить удостоверения даже при первом нарушении.

Каганюк также напомнила, что аналогичное наказание предусмотрено за выезд на встречную полосу, пересечение железнодорожных путей в неположенном месте или за оставление места ДТП. В последнем случае речь может идти о лишении прав сроком до полутора лет.

Эксперт подчеркнула: такие меры направлены на то, чтобы снизить аварийность и заставить водителей внимательнее соблюдать правила.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
