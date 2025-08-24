Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вечеринка по ложному сценарию: как жирная закуска заставляет поверить, что всё под контролем

Диетолог Круглова: жирная еда не нейтрализует вред алкоголя
Диетолог Наталья Круглова развеяла популярный миф о том, что жирная пища способна защитить организм от вреда алкоголя. В беседе с Pravda. Ru она пояснила, что закуска лишь немного замедляет процесс всасывания спиртного в кровь.

По словам эксперта, это может создать иллюзию более мягкого опьянения. Но на самом деле негативное воздействие алкоголя на организм никуда не исчезает.

Круглова добавила, что спиртное, наоборот, усиливает аппетит и снижает контроль. В итоге человек чаще переедает и выбирает калорийную пищу.

Диетолог подчеркнула: никакая закуска не способна нейтрализовать вред алкоголя.

