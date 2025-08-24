Наличные без сюрпризов: как с 1 сентября снять деньги и не попасть под фильтр банка

Юрист Гусятникова объяснила, как россиянам снимать наличные без риска ограничений ЦБ

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила снятия наличных, и банки смогут блокировать подозрительные операции. Юрист Полина Гусятникова рассказала NEWS. ru, как избежать проблем.

По её словам, главная причина ограничений — "нетипичность" действий клиента. Если человек обычно расплачивается картой, а вдруг снимает крупную сумму, банк может посчитать операцию подозрительной. Причём сама сумма не так важна — важнее её необычность для конкретного клиента.

Гусятникова советует не менять резко привычный стиль расходов. То есть, если вы обычно снимаете небольшие суммы, то и крупное снятие лучше заранее разделить на несколько операций или предупредить банк.

Ранее Центробанк объяснил, что новые меры вводятся для защиты россиян от мошенников. Однако эксперты отмечают: обычным гражданам стоит быть внимательнее, чтобы не попасть под ограничения, особенно перед крупными покупками или поездками.