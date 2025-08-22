После штрафов и признания иноагентом: Долин* получил паспорт другой страны

Российский кинокритик Антон Долин* официально стал гражданином Молдавии. Соответствующий указ был подписан президентом республики Майей Санду 21 августа.
Как сообщил NewsMaker пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров, документ в скором времени будет опубликован в официальном порядке.
Это решение знаменует новый этап в жизни критика, покинувшего Россию после начала специальной военной операции.
Ранее в отношении Долина в России были приняты жёсткие меры. Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стало его сотрудничество с изданием "Медуза"**.
Кроме того, Минюст РФ внёс его в реестр иностранных агентов ещё в октябре 2022 года. Известно также, что кинокритик полностью свернул свой бизнес в России, связанный с созданием медиаконтента.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией