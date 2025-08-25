Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Самая коварная угроза зубам скрыта не в конфетах: настоящая причина пугает больше

Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
1:00
Правда ТВ

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев объяснил, что главная причина кариеса связана не со сладким, а с плохой гигиеной полости рта. Об этом он рассказал в беседе с Pravda. Ru.

По словам врача, само по себе сладкое не вызывает болезнь. Проблема в том, что остатки углеводной пищи остаются на зубах и становятся питательной средой для бактерий. А продукты их жизнедеятельности превращаются в кислоты, которые разрушают эмаль и запускают кариес.

Ахмурзаев также отметил, что опасность несут и кислые продукты — лимоны, ананасы, помидоры. При частом употреблении они могут вызывать эрозию эмали, фактически "разъедая" её.

Эксперт подчеркнул: кариес и эрозию лечат одинаково. Но гораздо проще не допустить этих проблем, чем потом исправлять. Главное условие — регулярная и правильная гигиена зубов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.