Самая коварная угроза зубам скрыта не в конфетах: настоящая причина пугает больше

Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев объяснил, что главная причина кариеса связана не со сладким, а с плохой гигиеной полости рта. Об этом он рассказал в беседе с Pravda. Ru.

По словам врача, само по себе сладкое не вызывает болезнь. Проблема в том, что остатки углеводной пищи остаются на зубах и становятся питательной средой для бактерий. А продукты их жизнедеятельности превращаются в кислоты, которые разрушают эмаль и запускают кариес.

Ахмурзаев также отметил, что опасность несут и кислые продукты — лимоны, ананасы, помидоры. При частом употреблении они могут вызывать эрозию эмали, фактически "разъедая" её.

Эксперт подчеркнул: кариес и эрозию лечат одинаково. Но гораздо проще не допустить этих проблем, чем потом исправлять. Главное условие — регулярная и правильная гигиена зубов.