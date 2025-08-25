Сияние или шелушение: чем частые пилинги оборачиваются на самом деле

Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи

Частые пилинги могут не только помочь коже, но и серьезно ей навредить. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог и дерматолог "СМ-Косметология" Анастасия Соколова.

По её словам, процедура удаляет ороговевшие клетки, но при злоупотреблении нарушает естественный защитный барьер кожи. В итоге появляются шелушения, воспаления, акне и даже преждевременное старение.

Соколова отметила, что особенно опасно делать пилинги летом. Кожа становится более чувствительной к солнцу, и это может привести к пигментным пятнам. Причина в том, что истончённый гидролипидный слой перестаёт полноценно защищать кожу от ультрафиолета.

Чтобы избежать проблем, врач советует не проводить пилинги слишком часто, пользоваться кремами с SPF и защищать лицо от прямых солнечных лучей.