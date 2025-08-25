Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сияние или шелушение: чем частые пилинги оборачиваются на самом деле

Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи
0:56
Правда ТВ

Частые пилинги могут не только помочь коже, но и серьезно ей навредить. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог и дерматолог "СМ-Косметология" Анастасия Соколова.

По её словам, процедура удаляет ороговевшие клетки, но при злоупотреблении нарушает естественный защитный барьер кожи. В итоге появляются шелушения, воспаления, акне и даже преждевременное старение.

Соколова отметила, что особенно опасно делать пилинги летом. Кожа становится более чувствительной к солнцу, и это может привести к пигментным пятнам. Причина в том, что истончённый гидролипидный слой перестаёт полноценно защищать кожу от ультрафиолета.

Чтобы избежать проблем, врач советует не проводить пилинги слишком часто, пользоваться кремами с SPF и защищать лицо от прямых солнечных лучей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.