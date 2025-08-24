Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Работодатель даже не откроет файл: эти ошибки в резюме закрывают перед вами двери ещё до собеседования

HR-эксперт Елена Булкина назвала три главные ошибки в резюме соискателей
HR-эксперт Елена Булкина рассказала, какие ошибки в резюме чаще всего отпугивают работодателей. По её словам, таких ошибок три, и каждая способна превратить резюме в провал.

Во-первых, это лишняя или нерелевантная информация. Кандидаты часто указывают опыт, который никак не связан с вакансией. Работодателю непонятно, зачем в резюме программиста подробно расписаны, например, увлечения рукоделием.

Вторая ошибка — доверять составление резюме нейросетям. Такие тексты выглядят гладко, но сразу видно, что они не отражают реальный профессиональный язык и опыт человека.

И, наконец, третья проблема — излишняя краткость. Когда соискатель пишет пару строчек и не объясняет свой опыт, работодатель просто не видит мотивации и уважения к его времени.

Булкина подчеркнула: все эти ошибки показывают небрежное отношение кандидата к потенциальному месту работы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
