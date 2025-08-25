Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый путь к профилактике рака: защитный механизм уже работает внутри нас

Nature Communications: гены GATOR1 препятствуют развитию рака крови
Австралийские ученые нашли способ, который может остановить развитие рака крови. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты выяснили, что особая группа белков — гены GATOR1 — играет ключевую роль в защите организма. Эти гены работают как супрессоры опухолей и не дают клеткам превращаться в злокачественные. Если компоненты GATOR1 теряются, защитный механизм перестает работать, и клетки начинают бесконтрольно расти.

Ученые проверили это на сложных моделях агрессивной лимфомы. Результаты подтвердили: GATOR1 действительно сдерживает рак.

Авторы отмечают, что некоторые уже существующие лекарства могут быть так же эффективны, ведь они воздействуют на те же клеточные механизмы. Профессор Марко Герольд сказал, что это открытие дает новые идеи для создания точных и более действенных методов лечения рака.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
