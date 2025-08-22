Сахарный диабет подкрался незаметно: Филипп Киркоров впервые рассказал о болезни

Филипп Киркоров впервые публично прокомментировал ситуацию со своим здоровьем.
Выступая на конкурсе "Новая волна" в Казани, артист подтвердил наличие у него сахарного диабета. Именно это заболевание, по его словам, стало причиной проблем с заживлением серьёзного ожога.
Травму певец получил ещё в апреле во время сольного концерта. Медицинское осложнение потребовало длительного лечения и месяца стационара.
Несмотря на серьёзность ситуации, Киркоров нашёл в себе силы шутить на эту тему. В разговоре с Super, он отметил, что новости о его здоровье лишь подогрели интерес публики.
После выписки артист отправился на реабилитацию в Грецию для восстановления сил. Сейчас он полностью вернулся к работе и уже строит планы на будущее.
О полном выздоровлении говорит и анонс двух грандиозных сольных концертов, запланированных им на февраль 2026 года.