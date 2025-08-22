Сахарный диабет подкрался незаметно: Филипп Киркоров впервые рассказал о болезни

Филипп Киркоров подтвердил наличие сахарного диабета, ставшего причиной осложнений

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Филипп Киркоров впервые публично прокомментировал ситуацию со своим здоровьем.

Выступая на конкурсе "Новая волна" в Казани, артист подтвердил наличие у него сахарного диабета. Именно это заболевание, по его словам, стало причиной проблем с заживлением серьёзного ожога.

Травму певец получил ещё в апреле во время сольного концерта. Медицинское осложнение потребовало длительного лечения и месяца стационара.

Несмотря на серьёзность ситуации, Киркоров нашёл в себе силы шутить на эту тему. В разговоре с Super, он отметил, что новости о его здоровье лишь подогрели интерес публики.

После выписки артист отправился на реабилитацию в Грецию для восстановления сил. Сейчас он полностью вернулся к работе и уже строит планы на будущее.

О полном выздоровлении говорит и анонс двух грандиозных сольных концертов, запланированных им на февраль 2026 года.