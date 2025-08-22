Европа ищет ключ к Трампу: Нобелевская премия в обмен на мир

The Economist: ЕС может использовать Нобелевскую премию для влияния на позицию Трампа по Украине

Журнал The Economist пишет, что Европа может использовать желание Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира как рычаг влияния на его позицию по Украине. По данным издания, лидеры ЕС могут намекнуть американскому президенту, что выдвижение его кандидатуры станет возможным дипломатическим жестом.

При этом издание отмечает, что повлиять напрямую на решение норвежского Нобелевского комитета невозможно. Но сам процесс выдвижения способен укрепить отношения с Белым домом.

Сам Трамп ранее заявлял, что сыграл роль в урегулировании шести международных конфликтов — от Индии и Пакистана до Азербайджана и Армении.

Напомним, критики уже предупреждали Трампа, что Нобелевскую премию мира ему не дадут, если попытка добиться мира на Украине будет выглядеть как "продажа" страны.