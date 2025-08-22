Венгрия осталась без нефти из России: трубопровод атаковали вновь

Венгрия заявила об очередной остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто. Он отметил, что атака на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области стала уже четвертой с начала месяца.
Ранее удары приходились и по объектам в Тамбовской области. В результате прокачка нефти в Венгрию и Словакию неоднократно прерывалась. Последний раз работу удалось восстановить лишь 20 августа.
Сийярто назвал происходящее попыткой втянуть Венгрию в войну и выразил надежду, что атаки на трубопровод прекратятся.
Тем временем в Будапеште рассматривают запасной вариант — восстановление старого нефтепровода из Одессы. По нему в страну сможет поступать нефть, доставляемая танкерами. Это позволило бы Венгрии сократить зависимость от российского сырья и снизить давление со стороны Евросоюза.
