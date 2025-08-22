Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Венгрия осталась без нефти из России: трубопровод атаковали вновь

МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России
Венгрия заявила об очередной остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто. Он отметил, что атака на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области стала уже четвертой с начала месяца.

Ранее удары приходились и по объектам в Тамбовской области. В результате прокачка нефти в Венгрию и Словакию неоднократно прерывалась. Последний раз работу удалось восстановить лишь 20 августа.

Сийярто назвал происходящее попыткой втянуть Венгрию в войну и выразил надежду, что атаки на трубопровод прекратятся.

Тем временем в Будапеште рассматривают запасной вариант — восстановление старого нефтепровода из Одессы. По нему в страну сможет поступать нефть, доставляемая танкерами. Это позволило бы Венгрии сократить зависимость от российского сырья и снизить давление со стороны Евросоюза.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
