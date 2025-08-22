Венгрия осталась без нефти из России: трубопровод атаковали вновь

МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Венгрия заявила об очередной остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто. Он отметил, что атака на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области стала уже четвертой с начала месяца.

Ранее удары приходились и по объектам в Тамбовской области. В результате прокачка нефти в Венгрию и Словакию неоднократно прерывалась. Последний раз работу удалось восстановить лишь 20 августа.

Сийярто назвал происходящее попыткой втянуть Венгрию в войну и выразил надежду, что атаки на трубопровод прекратятся.

Тем временем в Будапеште рассматривают запасной вариант — восстановление старого нефтепровода из Одессы. По нему в страну сможет поступать нефть, доставляемая танкерами. Это позволило бы Венгрии сократить зависимость от российского сырья и снизить давление со стороны Евросоюза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.