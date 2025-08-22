Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ГИБДД получит доступ к диагнозам водителей: названа дата перемен

Минздрав: изменения в медосвидетельствовании водителей вступят в силу 1 марта 2027 года
0:59
Правда ТВ

Минздрав уточнил дату, когда заработают новые правила медосвидетельствования водителей. Ведомство сообщает, что изменения вступят в силу не сразу, а с 1 марта 2027 года.

Речь идёт о поправках, которые были приняты летом этого года. По ним медицинские данные водителей будут подключены к единой базе Минздрава. Благодаря этому ГИБДД получит прямой доступ к информации из поликлиник.

В законе также прописан новый порядок лишения прав. Если врач вне очереди поставит диагноз, который не совместим с управлением машиной, права могут аннулировать. Водителю дадут месяц на лечение и повторное обследование. Если здоровье позволит, удостоверение вернут.

Сейчас обязательная медкомиссия для водителей проводится раз в десять лет, но после вступления поправок система станет более гибкой и оперативной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.