ГИБДД получит доступ к диагнозам водителей: названа дата перемен

Минздрав: изменения в медосвидетельствовании водителей вступят в силу 1 марта 2027 года

Минздрав уточнил дату, когда заработают новые правила медосвидетельствования водителей. Ведомство сообщает, что изменения вступят в силу не сразу, а с 1 марта 2027 года.

Речь идёт о поправках, которые были приняты летом этого года. По ним медицинские данные водителей будут подключены к единой базе Минздрава. Благодаря этому ГИБДД получит прямой доступ к информации из поликлиник.

В законе также прописан новый порядок лишения прав. Если врач вне очереди поставит диагноз, который не совместим с управлением машиной, права могут аннулировать. Водителю дадут месяц на лечение и повторное обследование. Если здоровье позволит, удостоверение вернут.

Сейчас обязательная медкомиссия для водителей проводится раз в десять лет, но после вступления поправок система станет более гибкой и оперативной.

