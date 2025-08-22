Карабах позади, но напряжение растёт: Азербайджан наращивает военный кулак

Алиев заявил, что Азербайджан наращивает военную мощь для обеспечения безопасности

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не хочет войны, но обязана быть готова к ней. Он сказал это на встрече с жителями города Кяльбаджар. Алиев отметил, что гарант безопасности Азербайджана — только сам народ и армия.

Президент подчеркнул, что Баку проводит мирную политику. По его словам, Азербайджан стремится к миру, но непредсказуемость мировой обстановки требует поддерживать армию в полной готовности.

Алиев напомнил, что после второй Карабахской войны страна значительно усилила свои силы. Численность спецподразделений выросла на тысячи бойцов. В армию поступили новые беспилотники, артиллерийские системы и модернизированные боевые самолёты. Также подписаны контракты на закупку новой авиации.

Таким образом, отметил Алиев, Азербайджан укрепляет оборону, но продолжает курс на мир.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.