Карабах позади, но напряжение растёт: Азербайджан наращивает военный кулак

Алиев заявил, что Азербайджан наращивает военную мощь для обеспечения безопасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не хочет войны, но обязана быть готова к ней. Он сказал это на встрече с жителями города Кяльбаджар. Алиев отметил, что гарант безопасности Азербайджана — только сам народ и армия.

Президент подчеркнул, что Баку проводит мирную политику. По его словам, Азербайджан стремится к миру, но непредсказуемость мировой обстановки требует поддерживать армию в полной готовности.

Алиев напомнил, что после второй Карабахской войны страна значительно усилила свои силы. Численность спецподразделений выросла на тысячи бойцов. В армию поступили новые беспилотники, артиллерийские системы и модернизированные боевые самолёты. Также подписаны контракты на закупку новой авиации.

Таким образом, отметил Алиев, Азербайджан укрепляет оборону, но продолжает курс на мир.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
