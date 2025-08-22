Карабах позади, но напряжение растёт: Азербайджан наращивает военный кулак

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не хочет войны, но обязана быть готова к ней. Он сказал это на встрече с жителями города Кяльбаджар. Алиев отметил, что гарант безопасности Азербайджана — только сам народ и армия.
Президент подчеркнул, что Баку проводит мирную политику. По его словам, Азербайджан стремится к миру, но непредсказуемость мировой обстановки требует поддерживать армию в полной готовности.
Алиев напомнил, что после второй Карабахской войны страна значительно усилила свои силы. Численность спецподразделений выросла на тысячи бойцов. В армию поступили новые беспилотники, артиллерийские системы и модернизированные боевые самолёты. Также подписаны контракты на закупку новой авиации.
Таким образом, отметил Алиев, Азербайджан укрепляет оборону, но продолжает курс на мир.
