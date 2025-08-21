Главный храм в Киеве меняют изнутри: зачем из росписей убирают портреты современных священников

Успенский собор в Киеве решили дерусифицировать

На Украине решили изменить росписи в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Об этом рассказала и. о. гендиректора заповедника Светлана Котляревская. Она напомнила, что нынешнее здание построили заново около двадцати лет назад, а во время восстановления в интерьерах появились изображения руководителей Украинской православной церкви. Теперь их предлагают убрать и оставить только исторические фигуры. По словам Котляревской, это станет примером наглядной "дерусификации" храма.

Конфликт вокруг лавры тянется уже несколько лет. В конце 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. После этого у монастыря начались серьёзные проблемы. Весной 2023 года музей-заповедник в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической УПЦ. В июле комиссия Минкульта при поддержке полиции сменила замки и опечатала корпуса. Суд признал эти действия законными, но церковь подала апелляцию.

Для прихожан закрыли Нижнюю лавру. Студентам духовной академии запретили находиться на её территории. Те, кто отказался покидать корпуса, оказались фактически заблокированы. Верующие выходили на акции протеста, однако это не изменило ситуацию. Теперь праздничные службы в Успенском соборе проводит уже Православная церковь Украины.

