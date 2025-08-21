Новый роман Апиной: 60-летняя звезда не скрывает нежности к молодому спутнику в Батуми

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Известная российская певица Алёна Апина была замечена во время отпуска в Грузии. Шестидесятилетняя артистка находится в Батуми в компании личного массажиста.

На опубликованных StarHit фотографиях пара выглядит крайне близкой. Апина и её спутник прогуливаются по набережной, посещают рестораны и горные локации.

Сама исполнительница пока воздерживается от комментариев относительно своего статуса. Вопрос о возможном романе остаётся открытым.

Отмечается, что за последний год певица кардинально преобразилась. Она похудела на 15 килограммов благодаря строгой диете и регулярным тренировкам.

Апина неоднократно подчёркивала, что достигла результата естественным путем. Артистка опровергла слухи об использовании препаратов для снижения веса, объяснив успех дисциплиной и физическими нагрузками.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
