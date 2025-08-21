Бодров отказался: почему сын актёра не захотел выкупать Land Rover Defender отца?

Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца

Легендарный автомобиль российского актёра Сергея Бодрова-младшего сменил владельца и оказался в Свердловской области.

Речь идёт о Land Rover Defender, которым звезда успел воспользоваться до своей трагической гибели.

После смерти Бодрова в 2002 году машина перешла по наследству его супруге Светлане. В настоящее время правообладателем транспортного средства числится жительница города Серов.

По данным журналистов Mash, нынешняя хозяйка внедорожника приняла решение о его продаже. Стоимость легендарного автомобиля составляет 1,18 миллиона рублей при пробеге 350 тысяч километров.

Издание сообщает, что женщина обращалась с предложением о выкупе к сыну актёра. Александр Бодров отказался от приобретения, сославшись на отсутствие необходимой денежной суммы.

Напомним, Сергей Бодров погиб в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года во время съёмок фильма "Связной".

