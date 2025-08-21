Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Культовую цитату из Большого куша признали запрещённой в России

Суд в Москве запретил мем из фильма Большой куш с фразой о цыганах
Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения известного интернет-мема. Речь идёт о цитате из фильма Гая Ричи "Большой куш".

В июле суд рассмотрел материалы по пяти веб-страницам, содержащим, по мнению истца, разжигание ненависти к цыганскому народу. Среди них была статья на "Пикабу" и тред на имиджборде SafeReactor.

Центральным элементом дела стала фраза, произнесённая персонажем Стивенa Грэмa: "Цыгане? Ненавижу, *****, цыган".

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", суд признал эту информацию запрещённой к распространению на территории РФ.

Также в материалах упоминался сайт по продаже оружия, где пользователи оставляли негативные комментарии в адрес цыган. Все указанные интернет-страницы были заблокированы.

Решение суда создаёт важный прецедент в области регулирования интернет-контента. Теперь распространение данного мема может быть приравнено к распространению экстремистских материалов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
