Зальцбург аплодирует Метели: что Собчак увидела в спектакле уехавшего из РФ Серебренникова?

Собчак о Метели эмигрировавшего Серебренникова: метафора жизни в России
Ксения Собчак совершила визит на Зальцбургский фестиваль и посетила несколько ключевых событий, включая премьеру спектакля.

Особое внимание она уделила постановке "Метель" Кирилла Серебренникова. Она специально выбрала эти даты, чтобы увидеть работу эмигрировавшего режиссёра по произведению Владимира Сорокина.

В своих социальных сетях телеведущая поделилась яркими впечатлениями от спектакля. Она выделила игру Филиппа Авдеева, Варвары Шмыковой и вокальные данные Ян Гэ.

Собчак также предложила философскую трактовку произведения. Она назвала "Метель" метафорой жизни в России, непредсказуемой и превосходящей любые планы.

При этом журналистка выразила особую гордость за российское искусство. Она отметила важность присутствия работы русского режиссёра на ведущем мировом фестивале.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
