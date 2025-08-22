Зальцбург аплодирует Метели: что Собчак увидела в спектакле уехавшего из РФ Серебренникова?

Ксения Собчак совершила визит на Зальцбургский фестиваль и посетила несколько ключевых событий, включая премьеру спектакля.
Особое внимание она уделила постановке "Метель" Кирилла Серебренникова. Она специально выбрала эти даты, чтобы увидеть работу эмигрировавшего режиссёра по произведению Владимира Сорокина.
В своих социальных сетях телеведущая поделилась яркими впечатлениями от спектакля. Она выделила игру Филиппа Авдеева, Варвары Шмыковой и вокальные данные Ян Гэ.
Собчак также предложила философскую трактовку произведения. Она назвала "Метель" метафорой жизни в России, непредсказуемой и превосходящей любые планы.
При этом журналистка выразила особую гордость за российское искусство. Она отметила важность присутствия работы русского режиссёра на ведущем мировом фестивале.
