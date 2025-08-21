Волна ненависти не утихает: Юлия Снигирь рассказала, как ей живётся с клеймом разлучницы

Актриса Юлия Снигирь в подкасте "Разберёмся" решила обратиться к болезненной теме. Она много лет сталкивается с травлей в интернете из-за отношений с Евгением Цыгановым.
Снигирь поделилась своим взглядом на природу хейтерства. По её мнению, люди, оставляющие гневные комментарии, просто не нашли себя в жизни и ничем не заняты.
Актриса призналась, что иногда изучает негативные высказывания из интереса к феномену. Однако она старается не принимать их близко к сердцу и не вступать в полемику.
Напомним, что отношения Снигирь и Цыганова начались в 2014 году. После его ухода от Ирины Леоновой, ожидавшей седьмого ребёнка, актрису постоянно обвиняли в разрушении семьи.
Несмотря на многолетние опровержения и рождение общего сына, волна критики не утихает. Пара тайно поженилась в 2019 году, но это не остановило хейтеров.
