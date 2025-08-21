Шокирующий опыт: Диана Викерс рассказала о странной встрече с Леонардо ДиКаприо

Певица Диана Викерс рассказала о странной встрече с Леонардо ДиКаприо в 17 лет



Британская певица Диана Викерс поделилась неожиданными воспоминаниями о встрече с Леонардо ДиКаприо. Эпизод произошёл, когда артистке было всего 17 лет.

По приглашению друга актёра она оказалась в его доме, ожидая весёлой вечеринки. Вместо этого ДиКаприо весь вечер молча смотрел телевизор, что Викерс назвала крайне странной ситуацией.

В подкасте Just Between Us певица раскритиковала привычки голливудских знаменитостей высшего эшелона. Она заявила, что они сознательно избегают взросления, окружая себя молодыми девушками.

Такая модель поведения, по мнению Викерс, стала нормой для мужчин из А-листа. Их окружают помощники, решающие все проблемы, что создаёт искусственную среду.

Леонардо ДиКаприо действительно известен своими романами с моделями и нежеланием вступать в брак. Несмотря на недавние изменения в личной жизни, его образ жизни остается гедонистическим, что подтверждают и близкие актёра.

