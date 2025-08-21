Тайная церемония? Ходченкова намекнула на замужество загадочным постом

Снимки Ходченковой в белом платье спровоцировали слухи о свадьбе

Российская актриса Светлана Ходченкова оказалась в центре слухов о своём замужестве. Поводом для них стали новые снимки в её социальных сетях.

Звезда, отдыхающая за границей, опубликовала фотографии в элегантном белом платье. Она дополнила публикацию символичным эмодзи в виде белого сердца.

Этого оказалось достаточно, чтобы подписчики заподозрили актрису в тайной свадьбе. В комментариях поклонники выражают надежду и поздравления.

Сама Ходченкова никак не комментирует возникший ажиотаж. Она продолжает делиться кадрами с отдыха в Италии, тщательно скрывая лицо своего спутника.

Известно, что 42-летняя актриса никогда официально не состояла в браке. После расставания с бизнесменом Георгием Петришиным она практически не раскрывает детали личной жизни, что и порождает повышенный интерес к её персоне.

