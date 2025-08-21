Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тайная церемония? Ходченкова намекнула на замужество загадочным постом

Снимки Ходченковой в белом платье спровоцировали слухи о свадьбе
0:59
Правда ТВ

Российская актриса Светлана Ходченкова оказалась в центре слухов о своём замужестве. Поводом для них стали новые снимки в её социальных сетях.

Звезда, отдыхающая за границей, опубликовала фотографии в элегантном белом платье. Она дополнила публикацию символичным эмодзи в виде белого сердца.

Этого оказалось достаточно, чтобы подписчики заподозрили актрису в тайной свадьбе. В комментариях поклонники выражают надежду и поздравления.

Сама Ходченкова никак не комментирует возникший ажиотаж. Она продолжает делиться кадрами с отдыха в Италии, тщательно скрывая лицо своего спутника.

Известно, что 42-летняя актриса никогда официально не состояла в браке. После расставания с бизнесменом Георгием Петришиным она практически не раскрывает детали личной жизни, что и порождает повышенный интерес к её персоне.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.