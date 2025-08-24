Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ночь на плите и утро в реанимации: эти продукты превращаются в яд прямо у вас на кухне

Врач Чернышова назвала продукты, опасные при хранении вне холодильника
Некоторые продукты могут превратиться в настоящий яд, если оставить их на ночь без холодильника. Об этом Pravda. Ru рассказала терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

Она подчеркнула, что особую опасность представляют блюда и продукты без последующей термообработки. В тёплой и влажной среде микробы активно размножаются, выделяя токсины. Именно они вызывают тяжёлые пищевые отравления с тошнотой, рвотой и высокой температурой.

Врач напомнила: хранить разрезанный арбуз можно не более суток, а лучше съесть в течение 12 часов. Готовые салаты, пирожные с кремом и другая скоропортящаяся еда даже в холодильнике остаётся рискованной.

Что касается супов и горячих блюд, оставлять их на плите нельзя. Хранить нужно только в холодильнике, а перед едой обязательно прокипятить. Если вкус изменился, появился кислый оттенок или пена — продукт следует сразу выбросить.

Даже кисломолочные продукты с полезными бактериями небезопасны без холода. Холодильник не убивает микробы, а лишь замедляет их рост.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
