Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тепло не пришло — пришёл штраф: какие последствия ждут компании и жильцов

В Госдуме поддержали введение штрафов для теплоснабжающих организаций за срыв отопления
0:53
Правда ТВ

В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за срыв подготовки к отопительному сезону. Член комитета по ЖКХ Виталий Бахметьев в беседе с Pravda. Ru отметил, что неподготовленность компаний чаще всего и становится причиной проблем с подачей тепла.

Он подчеркнул: если организация не проводит ревизию и не исполняет свои обязанности перед жителями, это серьёзное нарушение, за которое должны следовать штрафы — административные или даже уголовные.

Ранее СМИ сообщили, что Минэнерго предложило наказывать не только компании, но и граждан, которые не устраняют выявленные нарушения до начала отопительного сезона. По мнению Бахметьева, такие меры справедливы, ведь последствия халатности обходятся жителям гораздо дороже, чем своевременный ремонт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.