Тепло не пришло — пришёл штраф: какие последствия ждут компании и жильцов

В Госдуме поддержали введение штрафов для теплоснабжающих организаций за срыв отопления

В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за срыв подготовки к отопительному сезону. Член комитета по ЖКХ Виталий Бахметьев в беседе с Pravda. Ru отметил, что неподготовленность компаний чаще всего и становится причиной проблем с подачей тепла.

Он подчеркнул: если организация не проводит ревизию и не исполняет свои обязанности перед жителями, это серьёзное нарушение, за которое должны следовать штрафы — административные или даже уголовные.

Ранее СМИ сообщили, что Минэнерго предложило наказывать не только компании, но и граждан, которые не устраняют выявленные нарушения до начала отопительного сезона. По мнению Бахметьева, такие меры справедливы, ведь последствия халатности обходятся жителям гораздо дороже, чем своевременный ремонт.

