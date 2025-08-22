С 1 сентября лечить будут не только врачи: фельдшерам официально разрешили брать их функции

С 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей — Госдума

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 сентября в России фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей, если тех не хватает. Об этом напомнила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

Новый порядок утверждён Минздравом и касается первичной и скорой медпомощи. Фельдшер сможет провести осмотр, собрать анамнез, назначить простые обследования и лекарства. Если потребуется, он направит пациента к узкому специалисту.

Такое право будет действовать в фельдшерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках. Решение о расширении полномочий принимает руководитель медучреждения.

Фролова подчеркнула, что мера связана с острой нехваткой кадров, особенно на селе. По данным Минздрава, в стране сейчас не хватает более 23 тысяч врачей и почти 64 тысяч сотрудников среднего звена. Власти рассчитывают сократить дефицит к 2030 году.

