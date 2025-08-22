С 1 сентября лечить будут не только врачи: фельдшерам официально разрешили брать их функции

С 1 сентября в России фельдшеры и акушерки смогут временно заменять врачей, если тех не хватает. Об этом напомнила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
Новый порядок утверждён Минздравом и касается первичной и скорой медпомощи. Фельдшер сможет провести осмотр, собрать анамнез, назначить простые обследования и лекарства. Если потребуется, он направит пациента к узкому специалисту.
Такое право будет действовать в фельдшерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках. Решение о расширении полномочий принимает руководитель медучреждения.
Фролова подчеркнула, что мера связана с острой нехваткой кадров, особенно на селе. По данным Минздрава, в стране сейчас не хватает более 23 тысяч врачей и почти 64 тысяч сотрудников среднего звена. Власти рассчитывают сократить дефицит к 2030 году.
