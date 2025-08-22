Простые движения каждый день: как кардио меняет тело без изнурительных диет

Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю

Сбросить лишний вес без стресса реально — об этом рассказал заслуженный тренер России, трёхкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин. По его словам, главное — регулярные кардиотренировки и контроль питания.

Он объяснил, что лучше всего работают длительные циклические упражнения — велосипед, гребля, аэробайк, скандинавская ходьба или даже танцы. Заниматься нужно от 40 минут до часа в так называемой "зоне жиросжигания" — на низком пульсе. Такая нагрузка не перегружает организм и позволяет тренироваться каждый день.

При этом тренер подчеркнул: волшебных упражнений "только для живота" не существует. Жир уходит постепенно со всего тела. Эффект достигается тогда, когда расход калорий выше, чем их поступление. Поэтому важно снизить калорийность рациона хотя бы на 10%.

Оптимальный темп похудения, по словам Яшанькина, — примерно килограмм в неделю. Это безопасно, а результат будет стабильным.

