Выросла! Как выглядит Таисия Маслякова спустя год после смерти знаменитого деда

Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности

Таисия Маслякова, продолжающая оправляться от утраты своего знаменитого деда, отметила девятнадцатый день рождения. Девушка поделилась с подписчиками серией праздничных фотографий.

Её выбор наряда — элегантный шёлковый корсет — и яркий макияж мгновенно вызвали бурную реакцию в интернете. Публика разделилась на два лагеря.

Одни пользователи обрушились на дочь Александра Маслякова с жёсткой критикой. В комментариях прозвучали обвинения в излишнем увлечении косметологией и неестественности внешности.

Другие подписчики, напротив, встали на защиту Таисии. Они отмечали её стиль и называли именинницу великолепной и роскошной.

Это далеко не первый случай, когда внешность девушки становится предметом публичного обсуждения. Однако на этот раз споры оказались особенно жаркими, что свидетельствует о непрекращающемся внимании к наследнице известной семьи.

