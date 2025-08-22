Пассивный доход как зарплата: сколько нужно держать на вкладе сегодня

Финансист Алутин: вклад в 8,5 млн рублей обеспечит доход на уровне средней зарплаты

Чтобы получать пассивный доход на уровне средней зарплаты по стране, сегодня на банковском вкладе нужно иметь около 8,5 миллионов рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин.

В начале года хватало примерно 5,1 миллиона. Но из-за снижения ключевой ставки Банка России доходность вкладов упала с 21% до 14% годовых, и теперь сумма выросла почти на 70%. Если учесть налоги, потребуется уже 9,6-9,8 миллионов.

По данным Росстата, средняя зарплата в мае составила около 99 тысяч рублей. Алутин отмечает, что интерес к депозитам сохраняется, а доходность всё ещё выше инфляции. При этом он советует диверсифицировать активы и искать вклады с фиксированной ставкой, чтобы сохранить доход на нужном уровне.

