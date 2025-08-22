Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Красота ног под угрозой: эти привычки приводят к появлению косточек

Врач Павел Керекеша назвал пять факторов появления косточек на стопах
1:04
Правда ТВ

Косточки на стопах — проблема, которая часто возникает внезапно. Врач-невролог и мануальный терапевт Павел Керекеша назвал пять главных причин её появления. Это наследственность, лишний вес, плоскостопие, тесная обувь и малоподвижный образ жизни.

По словам специалиста, генетика играет роль, но решающим фактором становятся привычки. Если носить узкую обувь, мало двигаться или иметь лишний вес, риск образования косточек заметно растёт. Дополнительно усугубить ситуацию могут ревматоидные болезни — артрит, псориаз или подагра.

Главная мера профилактики, уверен Керекеша, — правильная обувь. Она должна быть удобной и свободной. Врач советует больше двигаться, заниматься спортом, а детям полезно ходить босиком. Ортопедические стельки могут помочь, но без изменения образа жизни они не решат проблему.

И главное — не экономить на хорошей обуви.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
