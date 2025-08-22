Линии нет, а штраф есть: что грозит водителю за пересечение стёртой разметки

Пересекать сплошную линию нельзя даже тогда, когда она почти стерлась и её едва видно. Формально нарушение всё равно фиксируется. Штраф зависит от того, что именно разделяла разметка. Если полосы одного направления — 750 рублей. Если встречные потоки — уже 7,5 тысячи или лишение прав на 4–6 месяцев. Об этом сообщает njcar.
Повторное нарушение грозит ещё серьёзнее: автоматическая камера выпишет штраф, а инспектор может лишить прав на год. Смягчающим фактором считается только объезд препятствия — тогда штраф меньше, от 1,5 до 2,25 тысячи.
Зимой или при стёртой разметке возникает спорный момент: камеры работают по координатам, а не по факту видимости линии. Поэтому штраф может прийти даже там, где водитель линию не видел. В такой ситуации можно оспорить постановление. Фотографии или видео дороги помогают доказать, что разметки не было видно.
Если остановил инспектор, важно указать в протоколе своё несогласие и тоже собрать доказательства. Это может стать ключом к отмене наказания.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.