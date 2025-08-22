Незаметная ошибка на лобовом: как лишиться денег из-за лишнего сантиметра

Автоэксперт Амосов напомнил о допустимых нормах тонировки стекол в России

Автоэксперт и глава движения "Форум Такси" Олег Амосов напомнил водителям о правилах тонировки стекол. В беседе с Pravda. Ru он пояснил: лобовое и передние боковые стекла можно затемнять не более чем на 20%. При этом задние стекла разрешено тонировать без ограничений, хоть полностью.

Амосов отметил, что почти любая пленка на практике превышает допустимые нормы, так как сами стекла изначально имеют свою светопропускаемость. Даже минимальное затемнение может оказаться незаконным.

Он добавил, что разрешается узкая полоска на верхней части лобового стекла — до 10 сантиметров. Если ширина будет больше, водитель рискует получить штраф.

