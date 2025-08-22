Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Космос подал сигнал: почему звук на Шэньчжоу-5 до сих пор остаётся загадкой

Ученые не нашли объяснения звукам, зафиксированным космонавтами на Шэньчжоу
1:00
Правда ТВ

В 2003 году китайский космонавт Ян Ливэй пережил в космосе момент, который до сих пор вызывает споры. Во время полета на корабле "Шэньчжоу-5" он услышал странный звук, словно кто-то стучал по обшивке капсулы молотком. На высоте более 340 километров над Землей это выглядело как настоящая загадка.

Ян пытался разглядеть что-то в иллюминатор, но никаких объектов рядом не было. После возвращения на Землю он рассказал об инциденте инженерам, но воспроизвести звук в лаборатории так и не удалось.

Позднее стало известно, что похожие шумы слышали и другие тайконавты на следующих миссиях "Шэньчжоу". Ученые предполагают, что причина может быть в резких перепадах температуры, которые вызывают расширение и сжатие корпуса корабля. Но точного объяснения так и нет.

Загадочный стук в космосе до сих пор остается тайной.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
