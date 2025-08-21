Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сын кровавого маньяка — герой конфликта: на Украине наградят Чикатило орденом

На Украине посмертно наградят орденом Мужества сына Андрея Чикатило
На Украине решили посмертно наградить Юрия Чикатило — сына известного серийного убийцы Андрея Чикатило. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина воевал в рядах украинской армии. Весной он оказался под массированным ракетным ударом в Харьковской области и погиб. Именно тогда впервые стало известно о его исчезновении.

Теперь власти Украины представили его к награде — ордену "За мужество" II степени.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
