США раскрыли скрытый мотив: какие территории Россия хочет забрать у Украины

Вице-президент США Вэнс заявил о стремлении России получить территории Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс комментирует перспективы мирного урегулирования на Украине. Он говорит, что Москва нацелена на территории, часть которых уже находится под её контролем, а часть — пока нет. Киев же, по словам Вэнса, стремится закрепить гарантии своей целостности на долгую перспективу.

Американский политик считает, что личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы ускорить процесс переговоров. Однако, как уточнил Вэнс, к этой встрече стороны должны подойти с уже согласованным документом. В нём, по его словам, будут прописаны ключевые условия — от безопасности до территориальных вопросов.

По мнению экспертов, заявление Вэнса показывает: в Вашингтоне не исключают переговорного пути, но подчеркивают, что без компромисса по спорным землям прогресса не будет.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
