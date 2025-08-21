Войска без согласия: Запад готов идти на Украину в обход России

NYT: Запад может разместить войска на Украине без согласия России

Газета The New York Times пишет, что одна из причин нежелания России идти на условия Запада по Украине — возможное размещение иностранных войск на украинской территории. Аналитики отмечают: Запад может ввести военных после окончания боевых действий, и для этого согласие Москвы не потребуется.

По мнению экспертов, Владимир Путин резко против присутствия НАТО на Украине. Именно этот фактор мог удержать Россию от заключения мирного соглашения. Старший политолог американского центра Rand Сэмюэл Шарап сказал, что такой сценарий не стал бы неожиданным.

Кроме того, источники издания сообщают, что встреча Путина и Владимира Зеленского маловероятна. Москва не готова легитимизировать украинскую власть таким образом.

