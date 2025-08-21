Его ждали у руля смертельного микроавтобуса: в Пятигорске задержан участник заговора против Крымского моста

ФСБ: в Пятигорске задержан причастный к попытке теракта на Крымском мосту

В Пятигорске задержали мужчину, причастного к попытке теракта на Крымском мосту. По данным РИА Новости, он должен был сесть за руль микроавтобуса, набитого взрывчаткой. Силовики вели его до самого момента задержания. Всё произошло недалеко от центра города — рядом автовокзал, жилые дома и трасса "Кавказ".

ФСБ ранее сообщала, что в этом году украинские спецслужбы дважды пытались устроить диверсию на мосту. Одну из них удалось пресечь 2 апреля. Тогда на Брестской таможне белорусские силовики задержали микроавтобус с более чем полутонной взрывчатки.

В ведомстве отмечали: водитель не знал о грузе и мог стать смертником. Всех соучастников удалось задержать.

