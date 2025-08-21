Рубль держится на тонкой нити: что его спасает от обвала

Банк России: высокая ключевая ставка укрепила рубль в 2025 году

Банк России объясняет, почему рубль держится крепко в первой половине этого года. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган сказал в интервью "Российской газете", что главная причина — высокая ключевая ставка. Она делает кредиты дорогими. Люди меньше покупают товаров, в том числе импортных. А значит, снижается и спрос на валюту.

Еще один фактор — рублевые активы становятся выгоднее. По словам Гангана, экспортеры для уплаты налогов предпочитают продавать накопленную валюту, а не занимать деньги в рублях.

Он также напомнил, что ослабление рубля в конце прошлого года было связано с разовыми причинами: новыми санкциями и всплеском закупок машин перед повышением утилизационного сбора.

Что будет дальше? Экономист Михаил Зельцер прогнозирует, что осенью доллар может стоить 85-90 рублей, а евро — 95-100. А вот влияние возможной отмены санкций, по словам Гангана, зависит от того, какие именно ограничения снимут.

