Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рубль держится на тонкой нити: что его спасает от обвала

Банк России: высокая ключевая ставка укрепила рубль в 2025 году
1:11
Правда ТВ

Банк России объясняет, почему рубль держится крепко в первой половине этого года. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган сказал в интервью "Российской газете", что главная причина — высокая ключевая ставка. Она делает кредиты дорогими. Люди меньше покупают товаров, в том числе импортных. А значит, снижается и спрос на валюту.

Еще один фактор — рублевые активы становятся выгоднее. По словам Гангана, экспортеры для уплаты налогов предпочитают продавать накопленную валюту, а не занимать деньги в рублях.

Он также напомнил, что ослабление рубля в конце прошлого года было связано с разовыми причинами: новыми санкциями и всплеском закупок машин перед повышением утилизационного сбора.

Что будет дальше? Экономист Михаил Зельцер прогнозирует, что осенью доллар может стоить 85-90 рублей, а евро — 95-100. А вот влияние возможной отмены санкций, по словам Гангана, зависит от того, какие именно ограничения снимут.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Психотерапевт Лариса Никитина: самооценка растет только через реальные дела
Психотерапевт Лариса Никитина: самооценка растет только через реальные дела
Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве
Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве
Врач-иммунолог Наталья Попова рассказала, как укрепить иммунитет к осени без лекарств
Врач-иммунолог Наталья Попова рассказала, как укрепить иммунитет к осени без лекарств
Юрист Черкасов: с пенсии могут удерживать до 70% за долги по алиментам и возмещению вреда
Юрист Черкасов: с пенсии могут удерживать до 70% за долги по алиментам и возмещению вреда
Учёные обнаружили космические тоннели, соединяющие Солнце с другими областями Галактики
Учёные обнаружили космические тоннели, соединяющие Солнце с другими областями Галактики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.