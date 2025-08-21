Пенсию могут урезать на 70%: в каких случаях это законно

Максимальный размер удержаний с пенсии может доходить до 70%, предупредил юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов в беседе с агентством "Прайм".
По его словам, обычно закон ограничивает списания половиной дохода — это касается долгов по кредитам, коммуналке и другим обязательствам. Но есть исключения. Если речь идёт об алиментах на детей, компенсации вреда здоровью, выплатах из-за смерти кормильца или ущербе от преступления, тогда удержать могут до 70% пенсии.
Черкасов напомнил, что с 2022 года должники вправе сохранить прожиточный минимум при списаниях. Однако в перечисленных случаях эта льгота не действует.
