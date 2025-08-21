Недостаток солнца и холод бьют по организму: чем помочь иммунитету

Врач-иммунолог Наталья Попова рассказала, как укрепить иммунитет к осени без лекарств

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова рассказала, как укрепить иммунитет к осени без лекарств. В беседе с "Подмосковье сегодня" она подчеркнула: главный фактор — правильное питание. Осенью особенно полезны сезонные овощи и фрукты. Тыква, морковь и яблоки богаты витамином А, который защищает слизистые и помогает бороться с инфекциями.

Не менее важны прогулки на свежем воздухе. Они способствуют выработке витамина D, без которого организм становится уязвимым к простудам. Попова советует выходить на улицу каждый день, даже зимой — хотя бы пройтись пешком утром или выпить кофе на балконе.

Для иммунитета играет роль и кишечная микрофлора. Поддержать её помогут квашеные продукты, кефир, йогурт, бобовые и отруби.

Врач добавила: не все симптомы — повод для паники. Например, кашель без температуры может быть естественным способом очистки дыхательных путей.

