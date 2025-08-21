Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Оплата лицом сыграла злую шутку: что делать, если списали не за то

Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Председатель Ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов объяснил, что делать, если случайно оплатили чужую покупку — улыбкой или бесконтактной картой. В разговоре с АиФ он отметил: самый простой вариант — договориться с человеком, за которого прошёл платёж, и попросить перевести деньги через СБП.

Если ошибка произошла, например, в кафе, можно обратиться к администрации и написать заявление на возврат.

Эксперт подчеркнул: технически такие ситуации возможны, но случаются крайне редко. По его словам, если истории с оплатой "не тем клиентом" вдруг станут массовыми, для защиты могут ввести дополнительную проверку — например, двойную "улыбку" терминалу.

Поводом для обсуждения стал случай в Калининграде, где покупатель рассказал, как случайно оплатил товар другого человека с помощью биометрии.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
