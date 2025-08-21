Тайны личной жизни Краско: Кушанашвили раскрыл правду об одиночестве актёра в последние дни

Журналист Отар Кушанашвили позволил себе резкие высказывания в адрес недавно ушедшего из жизни актёра Ивана Краско.
В эфире шоу "Каково?!" он прокомментировал личную жизнь артиста, известного своими браками с молодыми женщинами.
Кушанашвили заявил, что Краско "женился на эмбрионах" и подчеркнул, что актёр умер в полном одиночестве.
По его словам, ни одна из молодых жён не была рядом с ним в последние дни и не пришла на похороны, за исключением третьей супруги Натальи Вяль.
Журналист обвинил бывших избранниц артиста в циничности, предположив, что они "выжали из старика всё возможное".
Напомним, что последние дни жизни Иван Краско провёл в больнице, где отказывался от еды и воды, страдал от проблем со зрением и не мог подняться с кровати.
