Тайны личной жизни Краско: Кушанашвили раскрыл правду об одиночестве актёра в последние дни

Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве

Журналист Отар Кушанашвили позволил себе резкие высказывания в адрес недавно ушедшего из жизни актёра Ивана Краско.

В эфире шоу "Каково?!" он прокомментировал личную жизнь артиста, известного своими браками с молодыми женщинами.

Кушанашвили заявил, что Краско "женился на эмбрионах" и подчеркнул, что актёр умер в полном одиночестве.

По его словам, ни одна из молодых жён не была рядом с ним в последние дни и не пришла на похороны, за исключением третьей супруги Натальи Вяль.

Журналист обвинил бывших избранниц артиста в циничности, предположив, что они "выжали из старика всё возможное".

Напомним, что последние дни жизни Иван Краско провёл в больнице, где отказывался от еды и воды, страдал от проблем со зрением и не мог подняться с кровати.

