Солнце оказалось в центре гигантского пузыря: куда ведут космические тоннели

Учёные обнаружили космические тоннели, соединяющие Солнце с другими областями Галактики

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные обнаружили своеобразные "космические тоннели", которые соединяют наше Солнце с далёкими областями Галактики. Об этом пишет греческое издание со ссылкой на исследование Института Макса Планка, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics.

Специалисты с помощью рентгеновского телескопа eROSITA выяснили, что Солнечная система находится в центре огромной "Локальной горячей пузырьковой области" — полости диаметром около 300 световых лет, которая образовалась после серии взрывов сверхновых. Из этой области тянутся два канала горячего разреженного газа. Один направлен в сторону созвездия Кентавра, другой — к созвездию Большого Пса.

Учёные предполагают, что эти "тоннели" входят в состав разветвлённой сети, соединяющей районы звездообразования. Такие структуры формируются благодаря звёздным ветрам и взрывам сверхновых, которые выталкивают газ и пыль, создавая условия для рождения новых светил.

Авторы работы отмечают, что наше Солнце не появилось внутри этой пузырьковой области, а попало в неё случайно всего несколько миллионов лет назад — совсем недавно по космическим меркам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.