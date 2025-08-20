Камеры видят всё, но штраф не приходит: в чём секрет

Эксперты объяснили, почему штраф не приходит при фиксации превышения скорости камерами

Многие водители сталкивались с ситуацией: превысил скорость под камерой, а штраф так и не пришёл. Эксперты объясняют — причин несколько.

Во-первых, оборудование может быть отключено на время ремонта или обслуживания. А иногда это вообще муляж: такие "камеры" ставят для профилактики, чтобы водители сбрасывали скорость.

Во-вторых, не все устройства фиксируют нарушения. Часть камер ставят для наблюдения за дорогой или проезда по платным трассам — они считывают номер, но скорость не контролируют.

Есть и нюанс со спидометром. Производители специально завышают показания на 5%. То есть при 71 км/ч на панели фактическая скорость — около 67-68. А штрафы начинают выписывать только при превышении более чем на 20 км/ч. Получается, формально нарушения не было — поэтому и письмо счастья не пришло.

