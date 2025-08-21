Отпуск на колёсах может сорваться из-за мелочи: что проверить в машине заранее

Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску

Перед отпуском на машине лучше заранее заглянуть в сервис. Такой совет дал вице-председатель Союза автосервисов России Александр Пахомов в разговоре с Pravda. Ru.

Эксперт отметил: поломку в дороге предугадать сложно, но есть базовые вещи, которые стоит проверить. В первую очередь — масло, тормозные колодки и подвеску. Диагностика ходовой части, по его словам, помогает вовремя заметить изношенные детали.

Пахомов подчеркнул, что есть неисправности, с которыми можно ездить, но перед дальней дорогой лучше не рисковать. Именно поэтому проверку стоит доверить профессионалам.

Он добавил: специалисты подскажут, что нужно заменить или отремонтировать, чтобы поездка прошла спокойно и отпуск не превратился в кошмар.

