Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Отпуск на колёсах может сорваться из-за мелочи: что проверить в машине заранее

Автоэксперт Пахомов: перед отпуском на машине нужно проверить масло, колодки и подвеску
0:51
Правда ТВ

Перед отпуском на машине лучше заранее заглянуть в сервис. Такой совет дал вице-председатель Союза автосервисов России Александр Пахомов в разговоре с Pravda. Ru.

Эксперт отметил: поломку в дороге предугадать сложно, но есть базовые вещи, которые стоит проверить. В первую очередь — масло, тормозные колодки и подвеску. Диагностика ходовой части, по его словам, помогает вовремя заметить изношенные детали.

Пахомов подчеркнул, что есть неисправности, с которыми можно ездить, но перед дальней дорогой лучше не рисковать. Именно поэтому проверку стоит доверить профессионалам.

Он добавил: специалисты подскажут, что нужно заменить или отремонтировать, чтобы поездка прошла спокойно и отпуск не превратился в кошмар.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.