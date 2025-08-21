Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Никаких аффирмаций: реальный секрет высокой самооценки оказался другим

Психотерапевт Лариса Никитина: самооценка растет только через реальные дела
1:00
Правда ТВ

Поднять самооценку с помощью мантр или аффирмаций не получится, уверена психотерапевт Лариса Никитина. В беседе с Pravda.Ru она подчеркнула: единственный рабочий способ — реальные дела, где человек проявляет свои способности и получает признание.

По её словам, привычные техники аутотренинга мало помогают. Если в детстве не было привычки слышать похвалу, то простые слова перед зеркалом ситуацию не меняют.

Настоящий рост самооценки приходит тогда, когда человек видит свой результат. Это может быть любое дело — спорт, творчество, работа или даже простая готовка. Никитина привела пример: приготовили вкусный омлет с овощами, получили удовольствие и услышали похвалу — значит, сделали шаг к укреплению уверенности в себе.

Психолог советует фиксировать такие моменты и обязательно отмечать собственные успехи, пусть даже самые маленькие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.