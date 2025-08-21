Никаких аффирмаций: реальный секрет высокой самооценки оказался другим

Поднять самооценку с помощью мантр или аффирмаций не получится, уверена психотерапевт Лариса Никитина. В беседе с Pravda.Ru она подчеркнула: единственный рабочий способ — реальные дела, где человек проявляет свои способности и получает признание.
По её словам, привычные техники аутотренинга мало помогают. Если в детстве не было привычки слышать похвалу, то простые слова перед зеркалом ситуацию не меняют.
Настоящий рост самооценки приходит тогда, когда человек видит свой результат. Это может быть любое дело — спорт, творчество, работа или даже простая готовка. Никитина привела пример: приготовили вкусный омлет с овощами, получили удовольствие и услышали похвалу — значит, сделали шаг к укреплению уверенности в себе.
Психолог советует фиксировать такие моменты и обязательно отмечать собственные успехи, пусть даже самые маленькие.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.